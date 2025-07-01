news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 июля 2025 13:19

Гидрометцентр РТ рассказал о погоде в июле в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Гидрометцентр РТ рассказал о погоде в июле в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В июле температура воздуха в Татарстане прогнозируется в пределах климатической нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Осадки тоже ожидаются в норме. В июле в норме осадки по республике выпадают на уровне 55,9 миллиметра, а в Казани – 62,6 миллиметра. Среднемесячная температура воздуха в Казани во второй летний месяц в норме составляет +20,5 градуса, а по республике – +19,9 градуса», – пояснил метеоролог.

Феликс Гоголь добавил, что прогноз Гидрометцентра России был скорректирован. Согласно долгосрочному прогнозу, выпущенному еще в марте, в июле в Татарстане ожидалась жаркая погода. Предполагалось, что среднемесячная температура будет выше климатической нормы.

читайте также
Начало июля в Татарстане окажется холоднее нормы на один градус
Начало июля в Татарстане окажется холоднее нормы на один градус
#прогноз погоды #июль #гидрометцентр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

30 июня 2025
Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

30 июня 2025