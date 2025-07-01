Гидрометцентр РТ рассказал о погоде в июле в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В июле температура воздуха в Татарстане прогнозируется в пределах климатической нормы. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Осадки тоже ожидаются в норме. В июле в норме осадки по республике выпадают на уровне 55,9 миллиметра, а в Казани – 62,6 миллиметра. Среднемесячная температура воздуха в Казани во второй летний месяц в норме составляет +20,5 градуса, а по республике – +19,9 градуса», – пояснил метеоролог.

Феликс Гоголь добавил, что прогноз Гидрометцентра России был скорректирован. Согласно долгосрочному прогнозу, выпущенному еще в марте, в июле в Татарстане ожидалась жаркая погода. Предполагалось, что среднемесячная температура будет выше климатической нормы.