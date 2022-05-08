news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
8 мая 2022  19:34

Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде на 9 мая

news_top_970_100

В День Победы в Татарстане прогнозируются небольшие дожди, умеренный ветер и переменная облачность. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, ночью осадки маловероятны, однако днем местами возможны небольшие дожди. В темное время суток температура составит от 1 до 6 градуса, в восточной части республики — до −2. Днем воздух прогреется до 16–21 градуса.

Ранее в КФУ рассказали, что начало мая в Татарстане оказалось аномально холодным.

#прогноз погоды #День Победы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100