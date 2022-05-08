Эксперт КФУ: начало мая в Татарстане выдалось аномально холодным

В 2022 году начало мая в Татарстане выдалось аномально холодным. Погода скорее соответствовала середине апреля, рассказал ученый из КФУ.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев отметил, что 5 мая температура воздуха составила всего +4,6°С, хотя для этого периода нормой является +12,5°С.

В то же время это не самая низкая температура для мая. Например, 6 мая 1999 года среднесуточная температура достигла -0,2°С, передает пресс-служба университета.

«В ближайшие дни северные потоки сменятся западными и южными, фон температур приблизится к климатической норме. В выходные и начале следующей недели вероятность осадков минимальна. Температура составит: в ночные часы плюс 2-7 градусов, днем, 9 мая, плюс 15-20 градусов. 10 мая прогнозируется дождливая погода с температурами плюс 3-8 градусов ночью и плюс 11-16 градусов днем», – представил свой прогноз Аухадеев.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Татарстане воздух прогреется до 16–21 градуса.