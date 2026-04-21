«Снежный удар по Поволжью»: синоптики рассказали, когда ждать тепла и сажать картошку

После теплых солнечных дней снегопады накрыли города Поволжья в середине апреля. Арктическое вторжение дошло до Татарстана. Когда вернется тепло, завершится отопительный сезон и садоводы смогут посадить картошку, «Татар-информ» узнал у синоптиков.





Татарстан оказался на периферии снежного циклона

Неприятный сюрприз преподнес в этом году апрель жителям средней полосы России – в середине весны вернулась зима. Удар стихии оказался избирательным. Снегопады прошли узкой полосой шириной в 200–250 километров, протянувшейся от Тулы до Кирова и Перми.

«В этой полосе прошел серьезный снег. В Нижнем Новгороде сегодня под утро высота снежного покрова составила 21 см, а в Рязани – рекордные 25 см. Это очень существенные значения для конца апреля», – сообщил «Татар-информу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Татарстан оказался на периферии снежного циклона. Несмотря на то что жители отдельных районов республики 21 апреля днем наблюдали слабый снег с дождем, синоптик поспешил успокоить: «Одна снежинка еще не снег. Осадки обошли ваш регион стороной».

Из-за перехода температуры в ночные часы через ноль градусов в сторону минуса на дорогах западных районов республики появится гололедица

Гидрометцентр РТ предупредил татарстанцев о мокром снеге и гололедице

По словам начальника Гидрометцентра РТ Феликса Гоголя, в ближайшие дни Татарстане белым-бело не будет, но без «приветов зимы» все же не обойдется.

«Такого масштаба и интенсивности явлений, как в Чувашии или Кировской области, у нас не ожидается. Однако мокрый снег в республику уже пришел. Осадки начались минувшей ночью: сначала дождь, а к утру и днем местами мокрый снег», – рассказал он.

Сейчас Татарстан разделен циклоном на две части. На востоке республики теплее, а в западных районах температура заметно ниже. По данным Гидрометцентра РТ, местами все же возможно образование кратковременного снежного покрова. Из-за перехода температуры в ночные часы через ноль градусов в сторону минуса на дорогах западных районов республики появится гололедица.

К 23 апреля погода начнет постепенно улучшаться: на западе региона осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до плюс 5-10 градусов

Погода начнет улучшаться 23 апреля

По данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшее время погода в нашей республике будет прохладной и крайне неустойчивой.

«В ближайшие три дня (21–22 апреля) холод накроет всю республику», – заметил Феликс Гоголь.

В дневные часы 21 апреля столбики термометров в республике поднимались лишь до отметок в плюс 2-7 градусов.

«22 апреля сохранятся небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночные температуры будут от слабоотрицательных до слабоположительных. Завтра в дневные часы также будет достаточно прохладно», – заметил начальник Гидромета РТ.

Лишь к 23 апреля погода начнет постепенно улучшаться: на западе региона осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до плюс 5-10 градусов.

Сейчас происходит типичное для этого месяца противостояние зимы и весны. Прогноз на ближайшие дни обещает татарстанцам температурные перепады

«Один за другим сваливаются атлантические и баренцевоморские циклоны»

Холодная погода, установившаяся в Татарстане, по данным Александра Шувалова, вызвана так называемой ловушкой холодного воздуха. Сейчас над европейской территорией России преобладают северо-западные воздушные потоки.

«Один за другим на европейскую территорию сваливаются атлантические и баренцевоморские циклоны. Из-за этого температура воздуха в средней полосе сейчас ниже климатической нормы. Фактически мы «отступили» в начало апреля», – пояснил специалист.

По его словам, сейчас происходит типичное для этого месяца противостояние зимы и весны. Прогноз на ближайшие дни обещает татарстанцам температурные перепады.

«Это понижение температуры будет не слишком продолжительным. Однако погода в конце апреля очень неустойчивая. В выходные опять пройдет дождь, переходящий на севере Татарстана в мокрый снег. И снова произойдет понижение температуры до 4–6 градусов тепла в дневные часы», – предупредил синоптик.

Арктическое вторжение, которое мы переживаем в эти дни, не окажется последним в апреле

«Битва зимы и весны» к праздникам завершится

Несмотря на то что долгосрочные прогнозы имеют низкую точность, Александр Шувалов поделился предположениями о характере погоды в начале мая. Синоптик надеется, что к праздникам «битва зимы и весны» окончательно завершится в пользу последней.

«Подобные периоды похолодания обычно не длятся больше декады, после чего наступает улучшение. Признаки того, что температура воздуха на первомайские праздники будет порядка плюс 10-15 градусов, есть», – сказал он.

Его коллега Евгений Тишковец также предупредил, что арктическое вторжение, которое мы переживаем в эти дни, не окажется последним в апреле.

«До конца месяца температурный фон в Центральной России останется прохладным», – сказал синоптик.

После старта нового вегетационного периода заморозки будут считаться опасным явлением, поскольку станут угрозой для сельхозкультур

Заморозки в мае и июне опасны для сельхозкультур

По прогнозу Гидрометцентра России, в предстоящий вегетационный период в Татарстане температура воздуха будет выше нормы в апреле и в июле, а в мае, июне, августе и сентябре – около нормы.

Осадки на протяжении всех теплых месяцев прогнозируются около нормы, засушливым ожидается лишь сентябрь. После старта нового вегетационного периода заморозки будут считаться опасным явлением, поскольку станут угрозой для сельхозкультур.

«В мае вероятность этих событий велика. Практически каждый год на протяжении последних лет хотя бы одну-две ночи заморозки в республике отмечаются. Но заморозки – такое явление, которое может быть не только в мае, но и в первой половине июня», – заметил Феликс Гоголь.

Поэтому сажать картошку садоводам и огородникам в новом сезоне синоптик Евгений Тишковец рекомендовал не в первую, а во вторую волну майских праздников.