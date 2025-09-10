Гидрометцентр РТ рассказал, когда в Татарстане выпадет первый снег

По многолетним статистическим данным, первые заморозки на территории Татарстана чаще всего случаются в третью декаду сентября или в первую декаду октября, в зависимости от района. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Дата самых ранних заморозков варьируется с конца августа по первую декаду сентября», – отметил Феликс Гоголь.

По его словам, первый снег каждый год выпадает в регионе по-разному. Он может выпасть в сентябре или в октябре, а иногда и с большим опозданием – в ноябре.

«Первый неустойчивый снежный покров в среднем появляется по республике в третью декаду октября. Самые ранние даты появления снежного покрова приходятся на конец сентября», – добавил Гоголь.

Устойчивый снежный покров в Татарстане в среднем ложится в конце второй декады ноября. Однако самая ранняя дата его образования приходится на вторую-третью декаду октября.

