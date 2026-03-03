Гидрометцентр РТ рассказал, когда в Татарстане растает снег

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обычно снежный покров в Татарстане сходит 9-20 апреля. Но все зависит от характера развития весенних процессов. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Самая ранняя дата схода снежного покрова в Татарстане была зафиксирована в третью декаду марта, а самая поздняя – в конце апреля-мае», – сообщил он.

По данным Гидрометцентра РТ, высота снежного покрова по республике сейчас составляет от 39 до 67 сантиметров. Больше всего снега выпало в Зеленодольском и Арском районах, а также в Казани. В большинстве районов республики высота снега сейчас в полтора-два с лишним раза выше средних многолетних отметок.

Подробнее о погоде в марте читайте в материале «Татар-информа».