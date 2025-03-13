Гидрометцентр РТ рассказал, когда растает снег в Татарстане

Устойчивое разрушение снежного покрова в Татарстане чаще всего происходит в первую декаду апреля. Средними датами схода снега в регионе считаются 9-20 апреля. Но этой весной, скорее всего, это случится раньше, сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В большинстве районов Предволжья и Чистополя высота снежного покрова составляет от 5 до 25 см, а в остальных районах - 30-50 см», - отметил он.

На окраинах Казани высота снежного покрова сейчас около 30 см. За счет антропогенного фактора - зданий, предприятий и транспорта снег тает в городе значительно быстрее, прогнозирует Гоголь.

«С учетом температурного фона и осадков снежный покров будет интенсивно сокращаться», - отметил спикер.

Подробнее о прогнозе погоды на март и последствиях аномального тепла читайте в материале «Татар-информа».