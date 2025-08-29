news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 августа 2025 12:25

Гидрометцентр РТ рассказал, чем запомнилось уходящее лето в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Гидрометцентр РТ рассказал, чем запомнилось уходящее лето в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Погодные условия уходящего лета в Татарстане были благоприятными для обильного урожая. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Лето было достаточно теплым и дождливым», – заметил он.

Температура в разные декады августа была контрастной. Обильные дожди прошли по республике. В некоторых районах осадки в разы перевыполнили климатическую норму.

«В первую декаду последнего летнего месяца температура воздуха в республике была на два–четыре градуса выше декадной нормы. Осадки были локальными. В некоторых районах они перевыполнили норму за указанный период в три раза. К примеру, в Бугульме выпало сразу три декадных нормы. В Казани норма была перевыполнена в два с лишним раза», – сообщил Феликс Гоголь.

Во вторую декаду температура воздуха в регионе упала на один-два градуса ниже климатической нормы. Осадки также перевыполнили норму. К примеру, в Муслюмове – сразу в шесть раз.

«Декада была очень дождливой, на преобладающей территории выпало от двух до шести декадных норм. На большинстве метеостанций зафиксированы две-три декадные нормы», – уточнил Гоголь.

Подробнее о прогнозе погоды в начале осени читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
«Процесс возвращения лета запущен»: какую погоду ждать в Татарстане в сентябре
«Процесс возвращения лета запущен»: какую погоду ждать в Татарстане в сентябре
#прогноз погоды #гидромет рт #дожди
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

28 августа 2025
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

28 августа 2025