Гидрометцентр РТ рассказал, чем запомнилось уходящее лето в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Погодные условия уходящего лета в Татарстане были благоприятными для обильного урожая. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Лето было достаточно теплым и дождливым», – заметил он.

Температура в разные декады августа была контрастной. Обильные дожди прошли по республике. В некоторых районах осадки в разы перевыполнили климатическую норму.

«В первую декаду последнего летнего месяца температура воздуха в республике была на два–четыре градуса выше декадной нормы. Осадки были локальными. В некоторых районах они перевыполнили норму за указанный период в три раза. К примеру, в Бугульме выпало сразу три декадных нормы. В Казани норма была перевыполнена в два с лишним раза», – сообщил Феликс Гоголь.

Во вторую декаду температура воздуха в регионе упала на один-два градуса ниже климатической нормы. Осадки также перевыполнили норму. К примеру, в Муслюмове – сразу в шесть раз.

«Декада была очень дождливой, на преобладающей территории выпало от двух до шести декадных норм. На большинстве метеостанций зафиксированы две-три декадные нормы», – уточнил Гоголь.

