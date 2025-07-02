Гидрометцентр РТ предупредил об опасных метеоявлениях летом в Татарстане

Летом в Татарстане возможны опасные метеорологические явления – шквалы, ливни, грады и смерчи. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Летом преобладают опасные явления, связанные с конвекцией. За счет перегрева воздушных масс вблизи земной поверхности развивается процесс, который способствует развитию кучевой и кучево-дождевой облачности. В результате возникают опасные явления – шквалы, ливни, град, смерчи», – сказал он.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заметил, что любое опасное метеорологическое влияние формируется за считанные часы и минуты. Точно таким же является период, за который можно спрогнозировать такое явление. Часто опасные метеоявления случаются в периоды перехода от жары к прохладной погоде.

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