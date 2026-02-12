news_header_top
Общество 12 февраля 2026 17:46

Гидрометцентр РТ предупредил о снеге с дождем и сильном ветре в ближайшие выходные

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

К концу недели западный циклон принесет в Татарстан аномальное тепло и новую волну обильных осадков. Также ожидается сильный ветер порывами до 17–22 м/с. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Предстоящая ночь будет прохладной, но уже к утру будет наблюдаться повышение температуры до -5,-10 градусов, а максимальные температуры днем местами перейдут через ноль градусов и составят от +1 градуса в западных районах до -7 градусов на востоке. Осадки будут разные, мы ожидаем завтра снег и мокрый снег от небольшого до сильного. Количество осадков будет существенным», – рассказал метеоролог.

По данным собеседника агентства, под влиянием теплого атмосферного фронта температурный фон в дневные часы по республике в субботу составит от +1 до -4 градусов, в воскресенье – от +2 до -3 градусов.

«В субботу и воскресенье ожидаются осадки – снег, мокрый снег и даже местами дождь», – добавил Феликс Гоголь.

В целом во вторую декаду февраля температура воздуха в Татарстане будет выше нормы на 5 градусов. В ближайшие дни в ночные часы на дорогах местами будет образовываться гололедица.

По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким, от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с – штормовым.
