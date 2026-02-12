Гидрометцентр: Высота снежного покрова в РТ превысила норму в 1,5–2 раза

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Высота снежного покрова в Татарстане превышает норму в 1,5–2 раза. Больше всего снега выпало в западных районах республики. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«По всей республике значения высоты снежного покрова на данную дату выше нормы в 1,5–2 раза», – отметил собеседник агентства.

По словам Гоголя, за первую декаду февраля в районах Татарстана выпало от 25 до 46 миллиметров осадков, что соответствует двум – шести декадным нормам. В Казани за десять дней выпало 38 миллиметров осадков при месячной норме 36,6 миллиметра. В Вязовых Зеленодольского района выпало 46 миллиметров, что составляет почти две месячные нормы.

«Наибольшая высота снежного покрова отмечается в западной части Татарстана. На метеостанции Вязовые в Зеленодольском районе она достигла 101 сантиметра, а в Казани – 86 сантиметров, это очень много», – заметил начальник Гидрометцентра РТ.