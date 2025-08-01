Гидрометцентр РТ предупредил о грозах, граде и сильном ветре

В ближайшие дни на территории Татарстана сохранится аномальная жара, но характер погоды изменится. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидромета РТ Феликс Гоголь.

«С завтрашнего дня появится неустойчивость, могут отмечаться конвективные явления, связанные с образованием кучево-дождевой облачности. Возможны локально грозы, град, усиления ветра», – предупредил он.

В предстоящие выходные начнется постепенная перестройка атмосферных процессов. Температурный фон пока сохранится высоким: минимальные температуры воздуха ночью составят «плюс» 14-20 градусов, днем воздух прогреется до «плюс» 27-32 градусов.

В субботу и воскресенье местами возможны грозы и усиления ветра. Неустойчивый характер погоды сохранится в начале следующей недели. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, столбики термометров в дневные часы поднимутся до «плюс» 32 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды в августе читайте в материале «Татар-информа».