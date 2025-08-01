Погода в Татарстане в августе-2025: жара сохранится, но придут град и грозы

Погода в Татарстане в августе 2025 года обещает быть теплее обычного. По прогнозу Гидромета, среднемесячная температура в республике будет выше климатической нормы примерно на градус. В начале месяца ожидается аномальная жара, местами до +32 градусов, но временами ее прервут грозы, ливни и сильный ветер.





Благодаря обширному антициклону, на южной периферии которого находится наша республика, в регионе отмечается жаркая и сухая погода

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Температура в августе будет выше климатической нормы

С аномальной жары начался последний месяц лета в Татарстане. Благодаря обширному антициклону, на южной периферии которого находится наша республика, в регионе отмечается жаркая и сухая погода. В целом август будет теплым, обещают метеорологи.

«По прогнозу Гидромета России, в августе на территории Татарстана среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус. Норма по республике составляет 17,7 градуса, а в Казани – 18,3 градуса. Осадки прогнозируются около нормы, которая по республике составляет 54,4 мм, а в Казани – 54,1 мм», – рассказал «Татар-информу» начальник Гидромета РТ Феликс Гоголь.

В первую декаду августа среднесуточная температура в республике будет выше климатической нормы на 1 градус. Норма в это время составляет 19-20 градусов. Аномальная жара сохранится в ближайшие дни.

«Преобладает антициклональная деятельность. В ближайшие дни температурный фон будет выше нормы на 5-6 градусов», – отметил Гоголь.

Неустойчивый характер погоды сохранится в начале следующей недели. Местами пройдут кратковременные дожди Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жара сохранится, но вернутся ливни и грозы

По данным Гидрометцентра РТ, в первый день августа существенных изменений погоды не ожидается, будет сухо и жарко. Днем воздух прогреется до +26-31 градуса. Но вскоре характер погоды изменится.

«С завтрашнего дня появится неустойчивость, могут отмечаться конвективные явления, связанные с образованием кучево-дождевой облачности. Возможны локально грозы, град, усиление ветра», – предупредил Феликс Гоголь.

В предстоящие выходные начнется постепенная перестройка атмосферных процессов. Температурный фон пока сохранится высоким: минимальные температуры воздуха ночью составят +14-20 градусов, днем воздух прогреется до +27-32 градусов.

В субботу днем из-за близости атмосферных фронтов в западных районах республики местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза с усилениями ветра до 15-20 метров в секунду. В воскресенье, с приближением фронтальных разделов юго-западного циклона и с развитием конвекции, местами ожидаются дожди с грозами и сильным ветром.

Неустойчивый характер погоды сохранится в начале следующей недели. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, столбики термометров в дневные часы поднимутся до +27-32 градусов.

В июне в Казани прошли сильные ливневые дожди, за месяц выпало 143% от нормы осадков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В августе возможны опасные метеорологические явления

Как проходит лето с точки зрения метеорологов?

«Этим летом были периоды с достаточно высокими температурами, но были и другие периоды, когда температура опускалась ниже нормы. Однако среднемесячные температуры все же оказались близкими к климатическим нормам. Особенно жарких рекордов не было», – сообщил Феликс Гоголь.

В июне среднемесячная температура воздуха по республике составила 17-18 градусов. Осадки превысили норму. В Казани прошли сильные ливневые дожди, за месяц выпало 143% от нормы осадков.

В июле температура была также близкой к климатической норме и составила 19-21 градус тепла. Осадки по районам республики выпали неравномерно – где-то больше, а где-то меньше, но среднее их значение оказалось близким к климатической норме.

«Этим летом были опасные метеорологические явления, связанные с сильным ветром и обильными осадками. По республике в отдельных районах в июне и июле локально выпал град, были сильные грозы. И такие опасные метеорологические явления возможны и в августе», – заметил Феликс Гоголь.

По прогнозу Гидромета РТ, в сентябре в Татарстане среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Достойный аккорд» летнего сезона и теплый сентябрь

Погода в августе не подведет, заключительный аккорд летнего сезона будет «достойным», написал в соцсетях сегодня ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В целом среднемесячная температура воздуха последнего месяца лета в Центральной России, как и на большей части Русской равнины, будет на 1-2 градуса выше многолетних показателей при общем количестве осадков, близком к норме, с незначительным (на 10%) превышением положенного. По ночам примерно от +10 до +15 градусов, в дневные часы от +20 до +25 градусов», – отметил он.

По прогнозу Гидромета РТ, в сентябре в Татарстане среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус выше климатической нормы, которая составляет 11,9 градуса. Осадки ожидаются около нормы – 48 мм.