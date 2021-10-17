Гидрометцентр РТ: первый снег в Татарстане ожидается 20 октября

По прогнозу Гидрометцентра РТ первый снег в Татарстане возможен в ближайшую среду, 20 октября.

Так в этот день, ожидается понижение температуры ночью до -3º, днем +3… +8˚, однако возможны небольшие осадки в виде дождя, местами по республике дождя со снегом.

В понедельник, 18 октября, погода еще побалует, ночью от +2 до +7˚, а днем и до 12˚ выше нуля, но вероятен дождь.

Во вторник, 19 октября, прогноз близок к предыдущему дню: ночью от +2 до +7˚, днем чуть прохладнее до +10˚. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Ранее федеральный Гидрометцентр прогнозировал первый снег на европейской территории России уже 19 октября.