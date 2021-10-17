news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
17 октября 2021  03:00

Глава Гидрометцентра РФ рассказал, когда в европейской части России ждать первый снег

news_top_970_100

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в Европейской части России ожидается первый снег, передает РИА Новости.

По словам синоптика, вероятнее всего уже в ближайший вторник, 19 октября, на данной территории произойдет резкое похолодание и выпадет мокрый снег.

Однако в воскресенье и понедельник погода еще сохранится довольно теплая (на 1-2 градуса выше климатической нормы), днем воздух прогреется до +8… +10.

В последующие дни погода может быть нестабильной и меняться каждые 2-3 дня вплоть до следующих выходных.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное