Глава Гидрометцентра РФ рассказал, когда в европейской части России ждать первый снег

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в Европейской части России ожидается первый снег, передает РИА Новости.

По словам синоптика, вероятнее всего уже в ближайший вторник, 19 октября, на данной территории произойдет резкое похолодание и выпадет мокрый снег.

Однако в воскресенье и понедельник погода еще сохранится довольно теплая (на 1-2 градуса выше климатической нормы), днем воздух прогреется до +8… +10.

В последующие дни погода может быть нестабильной и меняться каждые 2-3 дня вплоть до следующих выходных.