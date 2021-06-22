В Татарстане до 30 июня не планируют вводить режим ЧС из-за аномальной жары

В Татарстане до 30 июня не планируют вводить режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Такое решение было принято сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в РТ, которое прошло в Кабинете Министров республики.

«До 30 июня пока решение о ЧС не принимается. Нам нужно окончательно понимать, вводить ЧС или нет. Если такая же будет ситуация, то ЧС обязательно [введем]. Что касается кормов, в каждом хозяйстве, [в каждом] населенном пункте все должно быть на балансе. Надо понимать, какие кредитные ресурсы заложены и по каким банкам, если при сложившейся ситуации будем обращаться в федеральное Правительство в части отсрочки или переноса. Эти вопросы тоже надо отработать», — сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

При этом руководитель республики признал, что ситуация с погодой в целом по Татарстану — очень сложная. «Установившаяся аномальная жаркая погода отрицательно воздействует на деятельность различных сфер экономики, в первую очередь — на сельское хозяйство. Ситуация острая», — отметил он.

Ввести в Татарстане режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары предложил начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров.

«На сегодня мы имеем аномальные погодные условия с точки зрения опасных явлений — это высокая пожароопасность лесов, она достигла 4–5-го класса. Средняя общая температура выше [нормы] на 9 градусов. Погодные условия, которые сложились на сегодня, когда в течение трех суток подряд влажность воздуха менее 30%, температура воздуха выше 25 градусов», — констатировал он.

Докладчик добавил, что сложившиеся погодные условия могут привести к снижению урожая. «С учетом того, что как минимум до 27 июня температуры будут очень высокими, до 36 градусов, и отсутствие осадков усугубит и без того сложное состояние зерновых культур, думаю, что надо объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со сложившимися погодными условиями», — заявил Захаров.

«Думаю, что эту тему нужно поднимать на уровне Правительства, выходить на Минсельхоз России. Мы 2010 год прошли, знаем. Надо исходить из той ситуации, которая сложилась. Даже если будут дожди, к серьезным изменениям они не приведут. Поэтому нам очень важно знать общую ситуацию в стране. Мы сегодня обсуждаем чрезвычайную ситуацию. Надо будет ввести. Но несколько дней должно пройти», — ответил Минниханов, призвав мобилизовать все внутренние ресурсы.