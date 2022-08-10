Гидрометцентр РТ объявил о высокой пожароопасности – татарстанцам запретили въезд в леса

В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на фоне сохранения жаркой погоды.

Высокая пожароопасность сохранится на территории республики с 10 по 20 августа, в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

На этом фоне в Татарстане второй раз за лето ввели ограничение на пребывание жителей в лесах и въезд в них транспорта. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В документе уточнятся, что ограничения будут действовать в течение 21 дня. Они распространяются на территории Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Каленкийского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.