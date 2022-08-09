В Татарстане из-за жары второй раз за лето закрыли для посещения леса

В связи с жаркой погодой в Татарстане в ближайшие три недели введен запрет на пребывание жителей в лесах и въезд в них транспорта. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Соответствующее постановление подписано Кабмином РТ и будет опубликовано на республиканском портале правовой информации. Такое ограничение вводится второй раз за лето. Первое ограничение было введено 8 июля на 21 календарный день», — отметили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Согласно постановлению, ограничение действует с 9 августа на территории Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Приволжского, Пригородного и других лесничеств в течение 21 дня.

В Минлесхозе отметили, что в 2021 году из-за аномальной жары ограничение на пребывание граждан в лесах в Татарстане вводили пять раз. В прошлом году на территории нашего региона была зарегистрировано 19 лесных пожаров на площади 210 га. В этом году лесных пожаров не было, на сегодняшний день зарегистрировано 397 термических точек.