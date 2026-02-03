Гидрометцентр РТ назвал самые заснеженные города Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В январе больше всего снега выпало в западных районах Татарстана. В Казани выпало полторы месячной нормы снега, в Арске – две нормы, а в Нижних Вязовых – еще больше. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В большинстве районов в январе среднемесячная сумма осадков составила от 39 до 83 миллиметров, или от 128 до 222% от месячной нормы. При этом в двух районах – Бугульме и Азнакаеве – осадков было около нормы, то есть порядка 30–35 миллиметров», – рассказал он.

По данным Гоголя, больше всего снега в январе выпало в Арске – 83 миллиметра, в Казани – 69 миллиметров. На метеостанции Вязовые Зеленодольского района зафиксировано выпадение 80 миллиметров.

«В Казани выпал 151% от месячной нормы осадков, но в городе норма очень высокая, это нужно иметь в виду, в Арске – 200%, или две нормы, в Вязовых – больше двух норм, 222%», – уточнил начальник Гидрометцентра РТ.

Высота снежного покрова значительно увеличилась за счет последних снегопадов и составила от 40 до 68 сантиметров. В Кайбицах, Чистополе, Муслюмово, Азнакаево и Бугульме – 25–38 сантиметров.

