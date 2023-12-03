Гидрометцентр РТ: На Татарстан обрушатся метели, ледяной дождь и сильный ветер

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане опять прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Начиная с вечера 3 декабря по республике, в том числе и в Казани, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, кое-где с ледяным дождем, в ночные и утренние часы — местами сильные.

Кроме того, вероятны метели, гололедные отложения и налипание мокрого снега. Во время осадков и метели прогнозируется ухудшение видимости до 500–1000 метров.

Помимо этого, будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 18 м/с. В светлое время суток 4 декабря опустится туман. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня по Татарстану ожидается от 5 до 10 градусов мороза.