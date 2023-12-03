Неделя в Татарстане завершится туманом, снегом и 15-градусным морозом

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Ночью и днем в воскресенье на территории Татарстана ожидается туман, а также небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется ветер — северо-западный с переходом на юго-западный. Днем его порывы могут достичь 12 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от −7 до −12 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −15. Днем ожидается от −5 до −10 градусов.

На дорогах возможна гололедица.