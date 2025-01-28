Гидрометцентр рассказал, когда вернутся холода в Татарстан

Несмотря на то, что последняя декада января выдалась в Татарстане аномально теплой, холода в регион еще могут вернуться, сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Периоды оттепелей этой зимой жители Татарстана наблюдали неоднократно, но холода еще могут вернуться в феврале и марте. В норме в феврале среднемесячная температура воздуха в Татарстане составляет минус 10,7 градуса, в марте – минус 4,2», – заметил он.

Гоголь напомнил, что в 2007 году средняя температура воздуха в январе по республике была минус 2,5 градуса, а в 2001 году – минус 2,4 градуса. Это были два самых теплых января за последние несколько десятилетий. По данным начальника Гидрометцентра РТ, температура в январе 2025 года будет близкой к рекордно теплым значениям.

Подробнее о прогнозе погоды читайте в материале «Татар-информа» – «Это не наша климатическая зима»: вернутся ли холода в Татарстан и когда наступит весна