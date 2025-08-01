Гидрометцентр рассказал, какой будет погода в августе в Татарстане

С аномальной жары начался последний месяц лета-2025 в Татарстане. Благодаря обширному антициклону, на южной периферии которого располагается наша республика, установилась жаркая и сухая погода. В целом август будет теплым, обещают метеорологи.

«По прогнозу Гидромета России, в августе на территории Татарстана среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы на один градус. Норма по республике составляет 17,7 градуса, а в Казани – 18,3 градуса. Осадки прогнозируются около нормы, которая по республике составляет 54,4 мм, а в Казани – 54,1 мм», – сообщил «Татар-информу» начальник Гидромета РТ Феликс Гоголь.

В первую декаду августа температура в республике будет выше климатической нормы на один градус. Норма в это время составляет 19-20 градусов. Аномальная жара сохранится в ближайшие дни.

Подробнее о прогнозе погоды в августе читайте в материале «Татар-информа».