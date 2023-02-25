Гидрометцентр предупредил татарстанцев о высоком риске схода льда и снега с крыш

Смешанные осадки и плюсовые температуры, которые ожидаются в Татарстане в воскресенье, могут грозить сходом снега и льда с крыш зданий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

«Напоминаем, что смешенные осадки в сочетании с положительными температурами могут привести к сходу снега и льда с крыш зданий и других поверхностей», — говорится в сообщении синоптиков.

По их данным, завтра в Татарстане ожидаются снег и снег с дождем. Кроме того, в дневные часы столбики термометров покажут от −1 до +3 градусов. Ночью ожидается от −3 до −8.