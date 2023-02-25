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Общество 25 февраля 2023 17:28

Сильный ветер и метель с ухудшением видимости ожидаются в РТ в воскресенье

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Завтра, 26 февраля, на территории Татарстана прогнозируются гололед, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Возможен снег, днем с дождем, сильный ветер, порывы которого могут достигать 15–20 м/с. Также синоптики говорят о снежных заносах на дорогах и снежной каше.

#прогноз погоды #сильный ветер #снег #метель
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