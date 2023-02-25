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Сильный ветер и метель с ухудшением видимости ожидаются в РТ в воскресенье
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Завтра, 26 февраля, на территории Татарстана прогнозируются гололед, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Возможен снег, днем с дождем, сильный ветер, порывы которого могут достигать 15–20 м/с. Также синоптики говорят о снежных заносах на дорогах и снежной каше.
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