Гидрометцентр предупредил татарстанцев о тумане с видимостью 500 м и менее

Синоптики предупреждают татарстанцев об ухудшении погодных условий из-за тумана, который сегодня утром местами опустился на территорию республики и ее столицы. Из-за него видимость ухудшилась до 500 м и менее, следует из предупреждения Гидрометцентра РТ.

Сегодня днем в Казани пройдет небольшой дождь, в целом по республике ожидаются мокрый снег с дождем и гололедица.

Завтра, 17 марта, погода начнет меняться. По прогнозу, ночью из-за влияния антициклона существенных осадков не будет, температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. Днем к западным районам республики приблизится атмосферный фронт с осадками в виде дождя, температуры в течение дня повысятся до 4-9 градусов тепла.

Напомним, на начало недели в Татарстане спрогнозировали повышение температурного фона до +5 градусов (в Казани — до +2, +4).