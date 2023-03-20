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Новости Татарстана и Казани
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Гидрометцентр предупредил татарстанцев о тумане с видимостью 500 м и менее
Синоптики предупреждают татарстанцев об ухудшении погодных условий из-за тумана, который сегодня утром местами опустился на территорию республики и ее столицы. Из-за него видимость ухудшилась до 500 м и менее, следует из предупреждения Гидрометцентра РТ.
Сегодня днем в Казани пройдет небольшой дождь, в целом по республике ожидаются мокрый снег с дождем и гололедица.
Завтра, 17 марта, погода начнет меняться. По прогнозу, ночью из-за влияния антициклона существенных осадков не будет, температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. Днем к западным районам республики приблизится атмосферный фронт с осадками в виде дождя, температуры в течение дня повысятся до 4-9 градусов тепла.
Напомним, на начало недели в Татарстане спрогнозировали повышение температурного фона до +5 градусов (в Казани — до +2, +4).
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