Путин: Россия должна прийти к углеродной нейтральности к 2060 году

Россия способна свести к минимуму выбросы углекислого газа до 2060 года. По словам Президента РФ Владимира Путина — это абсолютно реалистичный план.

На съезде РСПП глава государства напомнил, что ряд регионов уже начал реализовывать подобные проекты — «первый из таких проектов на Сахалине, как вы знаете, реализуется». Согласно расчетам, углеродная нейтральность здесь будет достигнута уже до конца 2025 года.

«И думаю, что это вполне возможно с учетом особенностей региона, потом будем распространять все эти практики. До 2050 года у нас сейчас стратегия выработана, а к 2060 году, как вы знаете, планируем достичь углеродной нейтральности. Это все абсолютно реалистичные планы, создающие дополнительные возможности для бизнеса», — подчеркнул Президент России.

Он добавил, что в стране «кровь из носу» необходимо сократить выбросы углекислого газа.

Напомним углеродная нейтральность подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами.