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Гидрометцентр пообещал приход бабьего лета на всей европейской части России
В этом году бабье лето придет во все регионы европейской части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На всей европейской территории России прогнозируется бабье лето, в том числе и в Приволжском федеральном округе», — заметил он в беседе с ТАСС.
Специалист сказал, что россиянам придется «померзнуть и поежиться» перед возвращением тепла.
«Будут и периоды ненастья, и будут периоды бабьего лета на всей территории европейской России. Но прогнозировать их можно, конкретные даты, примерно за трое суток», — заключил он.
Ранее профессор КФУ рассказал, что прихода бабьего лета в Татарстане стоит ожидать не раньше второй декады сентября.
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