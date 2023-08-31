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Общество 31 августа 2023 15:01

Гидрометцентр пообещал приход бабьего лета на всей европейской части России

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Гидрометцентр пообещал приход бабьего лета на всей европейской части России
Фото: © «Татар-информ»

В этом году бабье лето придет во все регионы европейской части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На всей европейской территории России прогнозируется бабье лето, в том числе и в Приволжском федеральном округе», — заметил он в беседе с ТАСС.

Специалист сказал, что россиянам придется «померзнуть и поежиться» перед возвращением тепла.

«Будут и периоды ненастья, и будут периоды бабьего лета на всей территории европейской России. Но прогнозировать их можно, конкретные даты, примерно за трое суток», — заключил он.

Ранее профессор КФУ рассказал, что прихода бабьего лета в Татарстане стоит ожидать не раньше второй декады сентября.

#бабье лето #гидрометцентр россии
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