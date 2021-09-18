Гидрометцентр пообещал октябрьские холода в европейской части России

С начала новой недели в центре европейской части РФ ожидаются октябрьские холода. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В эти выходные еще могут быть солнечные моменты, но затем начнутся дожди и до +10 градусов тепла. Такая погода сохранится до конца следующей рабочей недели.

«Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям», — отметил Вильфанд.

Холод в центр европейской части страны принесли воздушные массы из Арктики. В ближайшие семь дней, по словам метеоролога, не будет намеков на потепление.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев также отмечал, что из-за воздушных потоков с Северной Атлантики ближайшая декада в Казани будет аномально холодной.