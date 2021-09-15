Профессор КФУ: Циклоны с Северной Атлантики принесут в Казань аномальные холода

Ближайшая декада в Казани будет аномально холодной из-за воздушных потоков с Северной Атлантики. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал сегодня профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«В ближайшие семь—десять дней в Казани дневные температуры будут низкими, ночные — еще ниже. Самые холодные ночи ожидаются с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Возможно, будут заморозки. Температурный фон будет ниже климатической нормы. В норме среднесуточная температура на сегодняшний день составляет 12 градусов, к 24 сентября она должна понизиться до 10 градусов. Фактически сейчас среднесуточная температура в городе на четыре градуса ниже нормы, так будет до конца декады», — объяснил специалист.

Переведенцев отметил, что «идет западный неустойчивый процесс». При этом постоянно меняются циклоны, которые приходят в наш регион.

«Мы находимся под влиянием циклонов, которые идут с Северной Атлантики. Когда попадаем в их тыловую часть, к нам идут северо-западные потоки», — добавил он.

Месячная норма осадков в сентябре в Казани составляет 52 мм, на сегодняшний день на город выпало 37 мм. Среднемесячная норма температуры в сентябре в столице Татарстана составляет 11,8 градуса.