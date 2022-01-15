Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве

В Москве и Московской области из-за сильной гололедицы объявлен «желтый уровень» погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеорологов.

Синоптики ожидают, что гололедица продержится все выходные дни (до 11.00 17 января).

Накануне в столице России был побит рекорд самого низкого атмосферного давления за последние 74 года.