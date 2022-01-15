news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Погода
15 января 2022  17:02

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве

news_top_970_100

В Москве и Московской области из-за сильной гололедицы объявлен «желтый уровень» погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеорологов.

Синоптики ожидают, что гололедица продержится все выходные дни (до 11.00 17 января).

Накануне в столице России был побит рекорд самого низкого атмосферного давления за последние 74 года.

 

#погода #Москва #гидрометцентр россии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное