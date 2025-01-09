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Общество 9 января 2025 15:30

Гидрометцентр объяснил причины оттепели с дождями в январе в Татарстане

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Сегодня в дневные часы максимально столбики термометров по Татарстану поднимались до 2 градусов тепла. Однако в норме среднесуточная температура в это время должна составлять -10 градусов. Почему в январе стоят плюсовые температуры и идет снег с дождем, «Татар-информу» пояснил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Причина во влиянии Северной Атлантики. Циклоны один за другим перемещаются с запада на восток, через Европу, в том числе европейскую территорию России. Они несут с собой большое количество тепла и влаги», – сообщил он.

По прогнозу Гидрометцентра России, в первой декаде января в Татарстане температура ожидалась на 6 градусов выше нормы. Прогноз оказался верным.

«Температуру выше нормы на несколько градусов мы наблюдаем каждый день. Так, аномалия тепла 8 января составила 10 градусов», – заметил Гоголь.

С начала 2025 года Гидрометцентр РТ зафиксировал сразу два теплых температурных рекорда.

Подробнее о прогнозе погоды в январе и крещенских морозах читайте в материале «Татар-информа» «Это ненормальная погода»: надолго ли пришла в Татарстан оттепель со снегом и дождями.

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