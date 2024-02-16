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Гидрометцентр назвал ненормальной погоду в России этой зимой
Этой зимой в России почти не было погоды, которая соответствовала климатической норме. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, такой плотности снега — а именно по ней оценивается снежность зимы — в стране не наблюдалось несколько десятилетий.
«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет, — заявил специалист в беседе с РИА Новости. — Очень мало того, что называется нормальной зимней погодой, которая соответствует климату».
Напомним, что в последние дни в Татарстане наблюдается аномально холодная погода. Однако, как обещают синоптики, на выходных ситуация изменится.
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