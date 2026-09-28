Гибридная Lada Azimut получит силовую установку в 500 л. с. и полный привод

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Гибридный кроссовер Lada Azimut получит силовую установку мощностью около 500 лошадиных сил и полный привод. Об этом пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что визуально гибридный автомобиль от обычного можно отличить лишь благодаря шильдику PHEV 4WD сзади. При этом машина оснащена двигателем внутреннего сгорания и двумя электромоторами – на передней и задней оси. Разгон до 100 км/ч занимает всего 6.5 секунды. Запас хода превышает 1000 километров.

Газета напоминает, как много вопросов вызвало отсутствие у новинки полного привода. В результате он появится именно на гибридной версии.

При этом, хотя тестовые машины проходят испытания, «АвтоВАЗ» еще только рассматривает варианты выхода автомобиля на рынок РФ.

Впервые Lada Azimut была представлена на Петербургском международном экономическом форуме прошлого, 2025 года. Серийный выпуск модели начался 25 сентября. На церемонии запуска производства тест-драйв провел министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.