На ПМЭФ состоялась премьера кроссовера Lada Azimut

Фото: © «Татар-информ» / Динара Прокопьева

Первый отечественный кроссовер, который получил название Lada Azimut, презентовали на ПМЭФ, сообщает корреспондент «Татар-информа».

«Начиная с мая 2022 года, мы не только были сконцентрированы на восстановлении нашего производства и обновлении модельного ряда, но и думали о будущем. Сегодня мы хотим представить всей нашей стране, всем, кто ценит и любит бренд Lada, новый автомобиль – кроссовер, который впервые был создан конструкторами, инженерами, технологами нашей команды в новом 21 веке», – презентовал новинку президент и генеральный директор «Автоваза» Максим Соколов.

Фото: © «Татар-информ» / Динара Прокопьева

Прежде автомобиль был известен под кодовым названием LADA B-Plus Cross. Но сегодня на ПМЭФ стало известно, что он будет называться Lada Azimut. Кроссовер создан на собственной российской платформе Vesta.

Старт серийного производства нового автомобиля запланирован на 2026 год. Новая модель должна стать флагманом Lada.