Гибель Хаменеи и удары по базам США: как разворачивается новая война на Ближнем Востоке

Удары Израиля и США по Ирану перевели затяжное противостояние в открытую военную фазу. В результате авиаатак погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке. Что стоит за этой эскалацией и к каким последствиям она может привести – в материале Альберта Бикбова.





Один за другим поступают сообщения об обмене авиаударами между коалицией США и Израиля с Ираном

Стоп-кадр видео

Пылает весь Ближний Восток

После того как США осуществили самое крупное развертывание своих вооруженных сил после 2003 года около границ Ирана стало понятно, что без дальнейшей эскалации не обойдется. 28 февраля Израиль первым начал наносить удары по Ирану, а чуть позже к ним присоединились и американцы. 1 марта в результате авиаударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи вместе с членами своей семьи. Также погибло много высокопоставленных иранских военных и политиков.

Ближний Восток фактически превратился в одну большую горячую точку – один за другим поступают сообщения об обмене авиаударами между коалицией США и Израиля с Ираном. После многочисленных воздушных атак по территории Ирана Тегеран отвечает ударами по военной инфраструктуре США в регионе и по Израилю, возвращая нас к июню 2025 года, когда вспыхнула 12-дневная ирано-израильская война.

В настоящее время Иран наносит удары по военным базам США на Ближнем Востоке. В частности, сообщается о серьезном уроне базе 5-го флота США в Бахрейне, недалеко от Манамы. Кроме того, Иран и его прокси-силы атаковали американские военные объекты на территории Иордании, Катара, Ирака, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Иран применил сотни баллистических ракет и дронов-камикадзе для атак на израильские города и военную инфраструктуру. Под ударом оказались Тель-Авив, Хайфа, Иерусалим и Бейт-Шемеш. Сообщается об атаках на израильские военные базы, среди целей – авиабазы Неватим, Хацерим, Овда, а также база ПВО на горе Мерон.

По последним сообщениям, Иран начал атаковать нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. В качестве цели называется нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco в Рас-Таннуре.

Сообщения об авиаударах, разрушениях и жертвах с обеих сторон поступают непрерывно. Особенно шокирует информация о массовой гибели более 150 девочек в начальной школе в иранском Минабе (провинция Хормозган) после удара Израиля и США.

1 марта в результате авиаударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи Фото: © РИА Новости

Иран обезглавлен, но не сломлен

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что завершила ликвидацию высшего руководства Ирана. Эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп.

«Операция продвигается быстро. Никто не может поверить в наш успех. 48 руководителей погибли в результате одного удара», – сказал он в эфире Fox News.

Он также заявил, что причиной американо-израильской операции стала, по его версии, непосредственная угроза создания Тегераном ядерного оружия в ближайшие недели.

Глава МИД Ирана, в свою очередь, подчеркнул, что гибель ряда командиров не повлияет на военный потенциал страны.

Потери даже среди первых лиц не означают краха Ирана, где ключевую роль в системе власти играет Корпус стражей исламской революции (КСИР). В стране давно разработан регламент передачи полномочий: до избрания нового верховного лидера его функции исполняет временный триумвират – президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из исламских правоведов Совета стражей Конституции.

Ряд источников сообщает, что реальная исполнительная власть сейчас сосредоточена у бывшего советника Хаменеи Али Лариджани, обладающего серьезным влиянием во властной иерархии, в том числе в Совете экспертов – органе из 88 священнослужителей, которому предстоит избрать нового религиозного лидера.

Дональд Трамп оказался в довольно сложной ситуации, несмотря на демонстрируемое бахвальство в соцсетях Фото: © Алексей Алексеев / РИА Новости

«Никаких переговоров с американцами!»

Дональд Трамп оказался в довольно сложной ситуации, несмотря на демонстрируемое бахвальство в соцсетях. По данным Wall Street Journal, Тель-Авив долго убеждал его, что Иран ослаб после 12-дневной войны 2025 года и что необходимо воспользоваться «возможностью, которая выпадает раз в поколение», чтобы «обезглавить» Тегеран.

В итоге Трамп не стал дожидаться окончания срока ранее объявленного ультиматума о сворачивании иранской ядерной программы и санкционировал удары. Однако смерть высшего руководства исламской республики вряд ли гарантирует отказ страны от восстановления ракетного или ядерного потенциала.

Президент США публично заявил, что иранское руководство якобы готово к переговорам о перемирии и что у него на примете есть три кандидата для руководства Ираном.

В ответ американский президент получил публичную отповедь от секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани: «Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами Америки».

Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против Израиля и США после гибели верховного лидера Али Хаменеи и военных руководителей, сообщает агентство Tasnim. Над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кум поднят красный флаг – в шиитской традиции он символизирует «несправедливо пролитую кровь и призыв отомстить за убитого».

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Фото: kremlin.ru

Реакция России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики.

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Раис Республики Татарстан, руководитель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов также направил обращение президенту Ирана:

«Выражаю глубокие соболезнования Вам и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными жертвами в результате вооруженных действий США и Израиля.

Проходящие на фоне переговорного процесса варварские ракетно-бомбовые удары, в том числе по жилым объектам, приведшие к гибели детей и мирных граждан, Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи, других представителей иранского руководства, являются грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного права, несут хаос и эскалацию насилия во всем Ближневосточном регионе».

Рустам Минниханов призвал к немедленному прекращению боевых действий, осуждению американо-израильской агрессии и возвращению к переговорам.

«Москва считает операцию США и Израиля против Ирана неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного государства – члена ООН и нарушением фундаментальных норм международного права», – заявили в МИД России.

«Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», – добавили в ведомстве.

Для США существует серьезный риск перерастания конфликта из воздушной кампании в наземную операцию Фото: © РИА Новости

Будет ли наземная операция?

Действия США и Израиля резко дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке. Даже в странах, традиционно считавшихся «гаванями спокойствия», например, в ОАЭ, фиксируются панические настроения: отменяются авиарейсы, туристы пытаются покинуть страну, а системы ПВО перехватывают ракеты и беспилотники в воздушном пространстве.

Для США существует серьезный риск перерастания конфликта из воздушной кампании в наземную операцию. Уже есть сообщения о потерях среди американских военных. В случае затягивания противостояния их число может существенно возрасти. В памяти американского общества остаются война во Вьетнаме (1965–1973), а также затяжные кампании в Афганистане (2001–2021) и Ираке (2003–2011).

Мировые цены на нефть уже выросли до 80 долларов за баррель. Дальнейшая эскалация способна ускорить рост цен на нефть и газ и спровоцировать глобальный энергетический кризис. Рост стоимости топлива неизбежно ударит по уровню жизни и усилит инфляцию.

Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда военных и политических руководителей стала беспрецедентным ударом. Однако политическая система Ирана рассчитана на подобные шоки и предусматривает механизмы замещения выбывших лидеров.

Расчеты на то, что в стране вспыхнут массовые протесты против власти, выглядят сомнительно: внешняя военная угроза традиционно консолидирует общество.

Главный вопрос сейчас – не только в масштабах воздушной кампании, а в том, готовы ли США и Израиль начать наземную операцию на территории Ирана. Ответ на него во многом определит, сможет ли Иран выстоять в этом противостоянии.