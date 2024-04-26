ГИБДД выяснила, что виновник массового ДТП в Казани пролетел на красный

Госавтоинспекция Казани опубликовала видео, на котором видно, как за несколько секунд до массовой аварии на Камалеева в Казани виновник ДТП пролетел на красный сигнал светофора.

После этого он потерял управление машиной, вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком и иномаркой.

Ранее мы сообщали, что устроивший аварию водитель был госпитализирован со множественными травмами.

По факту аварии было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведение административного расследования.