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ГИБДД выяснила, что виновник массового ДТП в Казани пролетел на красный
Госавтоинспекция Казани опубликовала видео, на котором видно, как за несколько секунд до массовой аварии на Камалеева в Казани виновник ДТП пролетел на красный сигнал светофора.
После этого он потерял управление машиной, вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком и иномаркой.
Ранее мы сообщали, что устроивший аварию водитель был госпитализирован со множественными травмами.
По факту аварии было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведение административного расследования.
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