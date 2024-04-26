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Водитель легковушки пострадал в массовом ДТП в Советском районе Казани
На проспекте Альберта Камалеева в Казани произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым и легковым автомобилем.
Виновник ДТП получил травмы, его увезли в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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