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Происшествия 26 апреля 2024 12:26

Водитель легковушки пострадал в массовом ДТП в Советском районе Казани

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На проспекте Альберта Камалеева в Казани произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, водитель легкового авто не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым и легковым автомобилем.

Виновник ДТП получил травмы, его увезли в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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