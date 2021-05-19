В ГИБДД наградили лучших знатоков ПДД среди татарстанских школьников

В концертном зале ГИБДД РТ подвели итоги XXVII республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие 72 ребенка, их поделили на 18 команд. Каждый из отрядов представлял свой район.

В течение двух дней ребята проходили пять конкурсных этапов. В первом они выполняли задания на знание ПДД – в них они могли быть в роли пешехода, велосипедиста или пассажира транспорта.

«Эти знания помогут мне сдать на права, когда я вырасту. Ещё я могу обезопасить свою жизнь, если вдруг попаду в аварию», – поделилась одна из участниц конкурса.

На следующем этапе дети продемонстрировали свои способности оказания первой помощи. Они увлечённо рассказывали, как учились помогать людям при ушибах, переломах и кровотечении.

На третьем этапе дети должны были за пять минут с минимальным количеством ошибок проехать на велосипеде по автогородку. Для этого сотрудники ГИБДД подготовили площадку с разметками и светофорами. На следующем этапе участники должны были продемонстрировать навыки фигурного вождения велосипедом.

«Для меня сложнее всего было проехать по зауженному участку с поворотами», – поделился один из юных инспекторов.

На заключительном этапе дети продемонстрировали командную работу. На планшетах юные инспекторы определяли велосипедистов, которые нарушают ПДД. Кроме того, они должны были составить свой безопасный путь домой и продемонстрировать знания терминов.

«Я думаю, что работа в команде позволяет поддержать друг друга. Вместе мы допускаем минимум ошибок. Если я сделал что-то не так, то остальные ребята меня поправляли и помогали», – рассказывал один из ЮИДовцев.

Закончить конкурс ребята решили по-творчески. В стихах и песнях они рассказывали своим друзьям и одноклассникам о ПДД,

Подведя итоги, жюри выбрало три лучших отряда ЮИДовцев. Абсолютным победителем стала команда Ново-Савиновского района Казани. Второе место заняли школьники из Балтасинского района, третье — из Арского.

Среди девочек первое место заняла Анастасия Денисова, второе — София Медведева, третье — Дэниэлла Черненькая. Среди мальчиков лучшим стал Данил Сатаев. Второе место занял Даниил Кашицын, третье — Самат Насыров.

Вручили подарки юным инспекторам и поздравили их главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов, замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев, замминистра спорта РТ Ильдар Садриева, замминистра по делам молодежи Алла Кондратьева, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане стартовал XXVII республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».