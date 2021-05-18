За звание лучшего знатока ПДД будут бороться 72 татарстанских школьника

В Татарстане стартовал XXVII республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в котором примут участие 72 юных инспектора движения в возрасте от 9 до 11 лет.

Участников соревнований поприветствовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров. «Уверен, вы можете позаботиться не только о своей безопасности, но и удержать других от нарушения Правил дорожного движения. Даже если в будущем забота о безопасности дорожного движения не станет вашей профессией, знания и навыки, полученные в отрядах ЮИД, обязательно пригодятся вам в будущем», – подчеркнул Шамиль Гафаров.

Школьникам предстоит доказывать свои знания правил дорожного движения как в личном, так и в общекомандном зачетах. ЮИДовцам придется показать навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим, пройти экзамен на знание ПДД, а также продемонстрировать умение управлять велосипедом на площадке с множеством препятствий, имитирующих реальные дорожные условия.

Итоги конкурса будут подведены 19 мая.



