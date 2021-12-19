ГИБДД РТ сообщила об устранении технических проблем в информационной системе

Работы по устранению последствий технического сбоя в информационной системе МВД России продолжаются. В понедельник, 20 декабря все регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД РТ будут работать в штатном режиме.

При возобновлении работ информационных сервисов МВД России прием будет осуществляться до последнего гражданина.

Республиканская Госавтоинспекция приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за сбоя информационной системы ГИБДД по всей стране в Татарстане невозможно получить права.