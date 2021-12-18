Из-за сбоя информационной системы ГИБДД по всей стране в РТ невозможно получить права

В мессенджерах сегодня появилась информация о том, что в информационной системе ГИБДД по всей России произошел масштабный технический сбой, из-за которого невозможно стало зарегистрировать транспортное средство и получить водительские права. Технические проблемы возникли во взаимодействии ведомственных информационных систем по линии предоставления госуслуг.

В Госавтоинспекции Татарстана ИА «Татар-информ» информацию подтвердили и объяснили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для восстановления работы сервисов. Как только работы будут окончены и технические проблемы будут решены, прием граждан возобновится. Об этом будет сообщено дополнительно.

Те, кто записался на прием на 18 декабря и уже оплатил необходимые квитанции со скидкой в 30%, смогут использовать их позже, когда работа возобновится.