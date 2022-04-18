ГИБДД Татарстана призывает водителей быть предельно внимательными в грядущую непогоду

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий – прогнозируются туман с ухудшением видимости до 500 метров, дождь и мокрый снег, понижение температуры, возможна гололедица.

В связи с непогодой Госавтоинспекция Татарстана призывает водителей быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно следовать правилам дорожного движения. Желательно отложить поездки за пределы населенных пунктов. Перед выездом проверить исправность автомобиля, на трассе избегать необдуманных маневров, связанных с выездом на встречную полосу.

В автомобиле необходимо быть пристегнутыми ремнями безопасности, а детей перевозить в автокреслах.

Для пешеходов грядущие ухудшения погоды также несут опасность. Перед переходом дороги необходимо удостовериться, что водители притормозили и пропускают. Смертельно опасным может быть переход проезжей части в неустановленном месте.

«Госавтоинспекция РТ напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – напомнили в ГИБДД республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане прогнозируются туман и дождь.

