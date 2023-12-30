ГИБДД Татарстана напомнила водителям о мерах безопасности во время снегопада

По прогнозам синоптиков, в последний день года, 31 декабря, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В частности, ночью и утром местами по республике, включая Казань, опустится туман. Возможно ухудшение видимости до 500 метров и менее. Кроме того, днем на территории региона будет идти сильный снег и мокрый снег. Прогнозируются метели, гололед и налипание мокрого снега.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Водителям следует увеличить дистанцию между авто, а также избегать опасных маневров и резких торможений – снижайте скорость плавно. По возможности откажитесь от дальних поездок.

Пешеходам также нужно быть внимательнее на улице. Дорогу следует переходить только по зебре, убедившись, что все автомобили пропустили вас. На одежду рекомендуется прикрепить световозвращающие элементы.