ГИБДД РТ сообщила о завершении восстановительных работ после сбоя ресурсов МВД России

Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России полностью устранен, восстановительные работы завершены. Теперь доступ к ресурсам ведомства возобновлен в полном объеме.

Жители республики вновь могут обратиться во все регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Татарстана как в электронном виде, так и в порядке живой очереди. Прием будет осуществляться до последнего заявителя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что из-за сбоя информационной системы ГИБДД по всей стране в Татарстане невозможно получить права.