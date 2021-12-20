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Происшествия
20 декабря 2021  09:22
Павел Климчак

ГИБДД РТ сообщила о завершении восстановительных работ после сбоя ресурсов МВД России

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Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России полностью устранен, восстановительные работы завершены. Теперь доступ к ресурсам ведомства возобновлен в полном объеме.

Жители республики вновь могут обратиться во все регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Татарстана как в электронном виде, так и в порядке живой очереди. Прием будет осуществляться до последнего заявителя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что из-за сбоя информационной системы ГИБДД по всей стране в Татарстане невозможно получить права.

#сбой в работе #гибдд рт
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