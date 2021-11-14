ГИБДД РТ: Погибший в ДТП младенец и его мать не были пристегнуты в момент столкновения

В республиканской Госавтоинспекции рассказали подробности страшной аварии, случившейся накануне в Елабужском районе Татарстана. Как стало известно, 4-месячеый ребенок действительно был на руках у матери в момент ДТП. По словам женщины, ее ребенок плакал, в связи с чем она взяла его из автокресла, чтобы успокоить. Кроме того, сама мать также не была пристегнута.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о лобовом столкновении легковушки и внедорожника в Татарстане, в котором погиб 4-месячный ребенок, а также получили тяжелые травмы оба водителя и пассажир одного из авто.

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что детские автокресла являются самым эффективным средством для того, чтобы ребенок не получил серьезных травм в ДТП. ГИБДД призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей.