ГИБДД РТ оштрафовала более 10 тысяч водителей за высокую скорость и нарушения при обгоне

Сегодня на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель главы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов уже обращал внимание на проблему роста числа погибших в ДТП за первые четыре месяца в Татарстане. При этом большая часть аварий со смертельным исходом случилась после выезда на встречку.

По словам спикера, на фоне этого сотрудники ГИБДД стали более усиленно контролировать нарушения правил обгона на дороге. За первый квартал оштрафовали более пяти тысяч водителей, из них 120 – повторно. Последних лишили водительских прав.

«Напомню, в этом году введена уголовная ответственность как за повторное нарушение правил обгона, так и за превышение скоростного режима более 60 км/ч. В настоящий момент уже имеется два таких факта в Тюлячинском и Пестречинском районах», – сообщил Габдурахманов.

Также экипажи ДПС оснащены ручными скоростемерами, с помощью которых было пресечено более пяти тысяч нарушений с превышением скорости. Кроме того, активно применяется система «Рубеж», с помощью которой можно удаленно подключиться к камерам, фиксирующим нарушения ПДД, и уже на месте пресекать нарушение.