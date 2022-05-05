За первый квартал в Татарстане ДТП произошло меньше, но выросло число погибших в них

За первые четыре месяца в республике уменьшилось число ДТП и пострадавших в них людей, по сравнению с таким же показателем за прошлый год. Но вместе с тем за этот срок в Татарстане увеличилось количество погибших в авариях. Об этом сообщил замглавы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Основные виды ДТП с погибшими – столкновения авто и наезды на пешеходов. От общего числа аварий со смертельным исходом такие случаи составляют более 86%. Основной причиной столкновений же стали выезды на встречку.