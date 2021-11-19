ГИБДД РТ напоминает водителям и пешеходам о мерах безопасности при метели и гололедице

Во время непогоды, особенно при гололедице, водители должны придерживаться не максимально разрешенной скорости, а безопасной. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, выезд на встречку.

В машине все должны быть пристегнуты, а дети – находится в автокресле. В республиканской Госавтоинспекции напоминают, что перевозить ребенка необходимо в автокресле на переднем сиденье до 12 лет, на заднем – до 7 лет.

Пешеходы также должны вести себя аккуратнее на улице: переходить дорогу только по зебре, убедившись, что все машины уступают вам. В темное время суток нужно иметь на одежде световозвращающие элементы.

ГИБДД Татарстана призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными на дороге.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в выходные на Татарстан обрушатся метели и сильный ветер.