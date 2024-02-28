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В прошлом году в ДТП на дорогах Казани погибли 37 человек
В прошлом году в столице Татарстана произошло 1326 ДТП, в которых погибли 37 человек. Об этом сегодня на сессии Казанской городской Думы рассказал временно исполняющий начальника УМВД Казани Ильнур Хаялиев.
Для сравнения, в 2022 году в Казани произошло 1395 ДТП, в которых погиб 31 человек.
«Отмечен позитивный тренд снижения ДТП, совершенных водителями в нетрезвом состоянии. Кроме того, адресная работа с должниками позволила снизить число неплательщиков штрафов за нарушения ПДД», – дополнил представитель ведомства.
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